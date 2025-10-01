Momenti di tensione ieri sera a Paternò: soccorsi e forze dell’ordine per una lite

PATERNÒ – Momenti di apprensione ieri sera, intorno alle 23.30, in via Vesuvio, dove si è registrato un importante spiegamento di forze tra sanitari e militari.Due ambulanze del 118 sono intervenute p...

PATERNÒ – Momenti di apprensione ieri sera, intorno alle 23.30, in via Vesuvio, dove si è registrato un importante spiegamento di forze tra sanitari e militari.

Due ambulanze del 118 sono intervenute per prestare assistenza a seguito di un episodio ancora in fase di accertamento. Contestualmente, sul posto sono arrivati anche i Carabinieri, che hanno avviato le prime verifiche per chiarire la dinamica dei fatti e raccogliere testimonianze utili.

Secondo alcune segnalazioni, potrebbe essersi trattato di una lite in ambito familiare, ma al momento non vi sono conferme ufficiali. Le persone coinvolte sono state assistite dal personale sanitario, mentre i militari hanno proceduto a raccogliere gli elementi necessari per ricostruire quanto accaduto.

La vicenda ha attirato l’attenzione dei residenti della zona, incuriositi e preoccupati dal via vai di mezzi di soccorso e pattuglie intervenuti in piena notte, che hanno creato un certo allarme nel quartiere.

Al momento non emergono ulteriori dettagli, ma sarà compito delle autorità competenti stabilire la reale natura dell’episodio.