Momenti di tensione in via Poggio: in due provano a svaligiare un’abitazione

Ad agire due uomini di nazionalità romena: i carabinieri ne hanno fermato uno. Si cerca ancora il complice. TUTTI I PARTICOLARI

95047.it Sono stati sorpresi in via Poggio poco dopo le 18.30 mentre stavano per tentare di mettere a segno una rapina ai danni di una abitazione che si trova nella parte alta della strada. Lo stabile nel quale stavano per fare irruzione non era disabitato: e l’intento era, probabilmente, proprio quello di rapinare la famiglia che vi si trovava all’interno. Ad agire sono stati in due: entrambi di nazionalità romena. Sono stati attimi di tensione quelli che si sono vissuti in via Poggio con i due che erano già entrati nella casa. Uno dei rapinatori, un 21enne, è stato braccato dai carabinieri all’interno del garage mentre il complice è riuscito a fuggire via dileguandosi a piedi. Alcuni testimoni raccontano che entrambi erano probabilmente ubriachi.

I militari di piazza della Regione hanno condotto in caserma il 21enne: qui è stato interrogato e si trova in camera di sicurezza in attesa del rito per direttissima. Si cerca, come detto, i secondo uomo sfuggito alla cattura.