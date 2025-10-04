Momenti di terrore ieri a Enna: lite in auto con il fidanzato, 19enne si lancia dal veicolo in corsa, è grave

95047

04 ottobre 2025 09:25
Enna, 4 ottobre 2025 – Momenti di grande apprensione nel tardo pomeriggio di ieri a Piazza Armerina, in provincia di Enna, dove una giovane di 19 anni è stata soccorsa d’urgenza dopo un episodio drammatico che le ha provocato una grave emorragia cerebrale.

Secondo le prime ricostruzioni, ancora al vaglio degli investigatori e non confermate ufficialmente, la ragazza si trovava in auto insieme al fidanzato quando, durante una lite, avrebbe improvvisamente aperto lo sportello, lanciandosi dal veicolo in movimento.

Immediatamente soccorsa, è stata trasportata in elisoccorso dall’ospedale di Piazza Armerina al nosocomio “Sant’Elia” di Caltanissetta, dove è stata ricoverata d’urgenza. La giovane, giunta in condizioni gravissime, si trova attualmente in sala operatoria per un delicato intervento di neurochirurgia.

Le indagini sono in corso per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto e verificare ogni dettaglio della vicenda.

