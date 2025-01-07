MOMENTI DI TERRORE QUESTA MATTINA A PATERNÒ: UOMO ARMATO DI BASTONE SEMINA IL PANICO PER LE STRADE

Paternò (CT) – Una mattinata di paura si è consumata oggi, 7 gennaio 2025, nelle vie di Paternò, dove un uomo armato di un bastone di legno ha creato il caos colpendo con violenza tutto ciò che incont...

Paternò (CT) – Una mattinata di paura si è consumata oggi, 7 gennaio 2025, nelle vie di Paternò, dove un uomo armato di un bastone di legno ha creato il caos colpendo con violenza tutto ciò che incontrava sul suo cammino. L’uomo, descritto dai testimoni come vestito in pigiama, con un giubbotto scuro e delle pantofole, è stato avvistato in diverse zone della città, suscitando il panico tra i residenti.

La scia di violenza è iniziata con atti di vandalismo, che hanno coinvolto vetrine di negozi, automobili parcheggiate e altri oggetti lungo le strade.

Tuttavia, la situazione è degenerata quando, in via Fonte Maimonide, nei pressi di un chiosco, l’individuo ha aggredito un passante, colpendolo alla testa con il bastone. La vittima ha riportato una ferita grave ed è stata immediatamente soccorsa e trasportata in ospedale per ricevere cure mediche.

L’episodio di panico è continuato fino alla centralissima via Vittorio Emanuele, dove l’uomo è stato avvistato mentre si dirigeva verso la villa comunale, proseguendo nella sua escalation di violenza.

Numerosi cittadini, sconvolti da quanto stava accadendo, hanno tempestato di telefonate la centrale operativa dei Carabinieri. I militari dell’Arma hanno reagito prontamente, avviando le ricerche per individuare l’aggressore. Dopo un’intensa attività di pattugliamento, l’uomo è stato rintracciato, bloccato e affidato al personale sanitario per le necessarie valutazioni mediche e psichiatriche.

Al momento, le autorità stanno cercando di chiarire le motivazioni alla base del gesto violento. L’episodio ha lasciato la comunità di Paternò sotto shock, ma al contempo sollevata per il rapido intervento delle forze dell’ordine, che hanno evitato conseguenze ancora più gravi.

