Mondello, 18enne molestata mentre fa il bagno: reagisce e fa bloccare il presunto aggressore dalla polizia
La giovane ha dato l'allarme e, insieme a un'amica, ha seguito l'uomo a distanza fornendo indicazioni al 112.
PALERMO – Una giornata al mare a Mondello si è trasformata in una brutta esperienza per una ragazza di 18 anni, che avrebbe subito delle molestie mentre si trovava in acqua insieme a un'amica.
Secondo quanto ricostruito, le due giovani sarebbero state avvicinate, nella zona del lido Sirenetta, da un gruppo di ragazzi. Uno di loro, un 29enne, avrebbe molestato la diciottenne mentre si trovava in acqua.
La giovane ha immediatamente reagito, richiamando l'attenzione e mettendo in fuga il gruppo. Una volta tornate sulla spiaggia, le due amiche non si sono perse d'animo e hanno contattato il 112, seguendo a distanza il presunto responsabile e fornendo agli operatori indicazioni utili sui suoi spostamenti.
Le informazioni trasmesse dalle ragazze hanno permesso agli agenti del Commissariato San Lorenzo, con il supporto delle volanti, di individuare e bloccare il 29enne nella zona di piazza Valdesi.
L'uomo è stato accompagnato negli uffici di polizia per gli accertamenti. Secondo quanto emerso, avrebbe inoltre fornito false generalità agli agenti nel tentativo di nascondere la propria identità.
Al termine degli accertamenti, il 29enne è stato denunciato per violenza sessuale e falsa attestazione delle proprie generalità.