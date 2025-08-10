MONDELLO, 23ENNE CADE DAL GOMMONE E MUORE COLPITO DALL’ELICA

Mondello – Una giornata di mare si è trasformata in tragedia ieri pomeriggio al largo della costa palermitana. Simone La Torre, 23 anni, ha perso la vita dopo essersi tuffato da un gommone e aver urta...

Mondello – Una giornata di mare si è trasformata in tragedia ieri pomeriggio al largo della costa palermitana. Simone La Torre, 23 anni, ha perso la vita dopo essersi tuffato da un gommone e aver urtato l’elica del natante, riportando gravissime ferite al torace.

Secondo una prima ricostruzione, il giovane si trovava insieme a un gruppo di amici a bordo di un gommone, che sarebbe stato noleggiato. Dopo il tuffo, l’impatto con l’elica gli ha provocato profonde lesioni e una massiccia perdita di sangue.

Gli amici, sotto shock, hanno subito cercato di soccorrerlo e lo hanno trasportato in tutta fretta al molo più vicino.

Sul posto sono intervenuti la polizia, la guardia di finanza e la capitaneria di porto. Il ragazzo è stato affidato ai sanitari del 118, che hanno tentato di rianimarlo.

Le condizioni erano però disperate e il decesso è sopraggiunto poco dopo.

Le autorità hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’incidente e verificare le eventuali responsabilità