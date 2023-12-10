MONDIALI DI TESSUTI AEREI ORO PER L'ATLETA BIANCAVILLESE SIMONA ALONGI

Nel cuore della storica città di Bologna, dal 1 al 3 dicembre, si è svolta la Pole & Aerial World Cup, un evento di portata internazionale che ha affascinato il pubblico con le straordinarie perfo...

Nel cuore della storica città di Bologna, dal 1 al 3 dicembre, si è svolta la Pole & Aerial World Cup, un evento di portata internazionale che ha affascinato il pubblico con le straordinarie performance di atleti di calibro mondiale. Questa competizione, riservata ai primi tre classificati di ogni categoria dei Campionati Nazionali, ha regalato uno spettacolo di altissimo livello, mettendo in mostra le abilità e le tecniche più raffinate nel mondo della pole dance e delle discipline aeree.

Tra i protagonisti indiscussi di questo spettacolo c'è la talentuosa atleta biancavillese, Simona Alongi. Ex atleta di ginnastica ritmica e ballerina, in questo suo primo anno di competizioni nell'aerea, Simona ha conquistato il cuore del pubblico e dei giudici nella specialità dei tessuti aerei, categoria Stars under30. Il suo straordinario talento e la sua dedizione sono stati premiati con la medaglia d'oro, suggellando la sua vittoria con un impressionante punteggio di 277,60.

Simona Alongi, originaria di Biancavilla, si allena presso la rinomata palestra "Xdancers" a Catania, sotto la guida esperta dell'istruttore Salvo Guagliardo. La sua vittoria, non solo rappresenta un incredibile successo personale, ma anche un riconoscimento per l'eccezionale livello di preparazione e insegnamento fornito da Guagliardo e dal team di Xdancers.

La giovane atleta ha dimostrato non solo una straordinaria abilità tecnica, ma anche una presenza scenica e una grazia che hanno catturato l'attenzione di tutti gli spettatori presenti. Il suo percorso vincente alla Pole & Aerial World Cup è un segno tangibile del suo impegno, della sua passione e della sua dedizione allo sport.

Simona Alongi si è unita al prestigioso gruppo di campioni che hanno fatto la storia della Pole & Aerial World Cup, lasciando un'impronta indelebile nel mondo dei tessuti aerei.