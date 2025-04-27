Monreale, sparatoria nella notte in piazza Duomo: 2 morti e 3 feriti gravi davanti a centinaia di testimoni

E' di due morti e tre feriti il bilancio di una sparatoria avvenuta in nottata nella centrale piazza Duomo a Monreale (Palermo). Le vittime hanno 25 anni e 23 anni; i feriti 26 anni, 33 anni e 16 anni...

A cura di Redazione 27 aprile 2025 09:20

