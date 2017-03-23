MONTAVA MOTORI RUBATI NEL GARAGE ARRESTATO

Il comunicato stampa del Comando provinciale dei carabinieri:I Carabinieri della Stazione di Paternò (CT) hanno arrestato nella flagranza Cannavò Samuele, 19enne, paternese, per riciclaggio.Ieri pomer...

I Carabinieri della Stazione di Paternò (CT) hanno arrestato nella flagranza Cannavò Samuele, 19enne, paternese, per riciclaggio.

Ieri pomeriggio, una pattuglia, durante un servizio finalizzato a contrastare il fenomeno dei reati contro il patrimonio, ha sorpreso il giovane nel garage della propria abitazione mentre montava sul suo Honda SH 300 un motore di provenienza illecita con la matricola abrasa.

Nella circostanza i militari hanno inoltre rinvenuto e sequestrato: Componenti per ciclomotori provento di furto; arnesi e chiavi utilizzati per il montaggio delle componenti meccaniche.

L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato ristretto ai domiciliari, come disposto dall'Autorità Giudiziaria.

