MONZA, RUBA AUTO A UN ANZIANO E INVESTE UN UOMO IN BICI. POI SCOPRE CHE È SUO PADRE

Aggredisce e trascina un 82 enne giù dalla sua auto per rapinargliela e nella fuga investe il suo stesso padre, mentre andava in bicicletta, e poi prosegue la sua folle corsa.

É accaduto ieri ad Albiate (Monza).

Il responsabile, un 28enne colombiano, é stato arrestato dai carabinieri, dopo una breve indagine. Il rapinatore, dopo il primo incidente, ha centrato anche altre due auto. Alcuni passanti lo hanno accerchiato, impedendogli di fuggire.

É stato arrestato per rapina aggravata, oltre ad essere indagato anche per omissione di soccorso e lesioni gravissime, il 28 enne che ieri ha terrorizzato Albiate (Monza). Dopo aver trascinato un pensionato fuori dalla sua auto ed avergliela rapinata, l'uomo ha ingranato la marcia e trascinato per qualche metro un passante che ha tentato di fermarlo, fortunatamente senza conseguenze.

Mentre guidava a tutta velocità, il 28enne ha travolto un ciclista che si è rivelato essere il suo stesso padre, 55 anni, che passava per caso lungo la sua fuga mentre era in sella alla sua bicicletta. Invece di fermarsi, ha continuato a fuggire come nulla fosse, lasciando il genitore sull'asfalto. Il ferito é stato poi soccorso e portato in ospedale con gravi ferite e una prognosi di circa 30 giorni.

Poco più avanti il 28 enne ha centrato altre due auto, una Toyota Auris e Fiat Panda, con a bordo un 30 enne albiatese e una 64 enne friulana, rimasti entrambi lievemente feriti. A quel punto ha tentato ancora di scappare dal luogo dell'incidente, ma é stato accerchiato dai passanti, che lo hanno trattenuto fino all'arrivo dei carabinieri. (ANSA).