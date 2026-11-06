Monza, schiaffi e maltrattamenti ai bimbi dell'asilo: arrestata la direttrice

Le denunce dei genitori hanno fatto scattare le indagini. Le telecamere nascoste hanno documentato gli episodi contestati alla 55enne.

MONZA – La direttrice di un asilo nido di Monza, una donna di 55 anni residente a Villasanta, è stata arrestata con l'accusa di maltrattamenti aggravati nei confronti dei bambini affidati alla sua custodia.

L'operazione è stata eseguita martedì 27 ottobre dai Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Monza, al termine di un'indagine coordinata dalla Procura della Repubblica.

A far scattare gli accertamenti sono state alcune denunce presentate dai genitori, preoccupati per i comportamenti che la donna avrebbe tenuto nei confronti dei piccoli ospiti della struttura.

I militari hanno così avviato un'attività investigativa durata diversi mesi, durante la quale sono state installate anche alcune telecamere nascoste all'interno dell'asilo nido.

Le immagini raccolte avrebbero documentato numerosi episodi di violenza nei confronti dei bambini, fornendo agli investigatori importanti elementi a sostegno delle accuse.

Gli accertamenti hanno portato all'arresto della direttrice, inizialmente trasferita nel carcere milanese di San Vittore.

Successivamente, il giudice per le indagini preliminari ha convalidato l'arresto e disposto nei confronti della 55enne la misura dell'obbligo di dimora nel comune di residenza, Villasanta.

La vicenda è stata resa nota giovedì 5 novembre. Le indagini hanno portato alla luce una situazione che sarà ora oggetto degli ulteriori accertamenti dell'autorità giudiziaria.

Resta ferma la presunzione di innocenza dell'indagata fino a un'eventuale sentenza definitiva di condanna.