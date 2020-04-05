MORTA 59ENNE POSITIVA DI BIANCAVILLA, OSPITE DELL'OASI DI TROINA, IL SINDACO "SI RESTA IMPOTENTI E INERMI"

Questo il triste annuncio del sindaco di Biancavilla di Biancavilla, Antonio Bonanno, ai suoi concittadiniNel giro di poche ore ci siamo ritrovati a piangere la scomparsa di due nostri concittadini a...

Nel giro di poche ore ci siamo ritrovati a piangere la scomparsa di due nostri concittadini a causa del virus. Una donna e un uomo, rispettivamente di 55 e 59 anni. In particolare, la donna si trovava ricoverata all’ospedale di Enna e solo in un secondo momento è stato comunicato che fosse una residente del nostro Comune.

Che dire? Si resta impotenti e inermi.

Persone, nostri cari, che non ci sono più ed ai quali non potrà nemmeno essere accordato la possibilità di celebrare il funerale come ultimo ed estremo saluto.

Li accompagno dentro di me, con il pensiero.

Convinto che questa battaglia dobbiamo vincerla anche per chi non c’è più.

Si tratta della seconda vittima di coravirus per la città di Biancavilla.

La cinquantacinquenne risulta conteggiata tra i casi della provincia di Enna e non tra quelli biancavillesi in quanto ricoverata nella struttura privata dell’ennese.