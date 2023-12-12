MORTA A 59 ANNI PELÈ, LA DELFINA PIÙ ANZIANA D'ITALIA ED EUROPA

Viveva a Riccione da 51 anni, e del resto della Perla Verde era anche cittadina onoraria.E’ morta all’età record di 59 anni la delfina Pelè, che aveva ricevuto questo nome ‘maschile’ per la sua abilit...

E’ morta all’età record di 59 anni la delfina Pelè, che aveva ricevuto questo nome ‘maschile’ per la sua abilità a tenere la palla in equilibrio sul muso e a prendere al volo i pesci. Pelè era l’eminenza grigia, la capa del gruppo di delfini del Parco Oltremare anche se era nata in Texas. In riviera era era arrivata nel 1971, ospitata nel vecchio delphinarium che si trovava sul lungomare: poi, nel 2004, quando aprì il parco acquatico sulle prime colline, con spazi più ampi e tante vasche, venne trasferita a una vita più comoda.

Era tra i delfini più anziani al mondo in ambiente controllato, sicuramente la più longeva d’Italia e d’Europa: secondo cui studi scientifici internazionali – spiega il parco tematico – accertano che i delfini in natura vivono in media 20 anni mentre in in ambiente controllato l'età media dei tursiopi è di circa 40 anni. Era la nonna di Ulisse, il “delfino curioso” reso una celebrità da un famoso spot tv.

Ora – spiegano da Oltremare – “resta il profondo dolore di tutto lo staff, della direzione e di tutti i dipendenti dell'azienda, per la perdita di questo storico animale”.