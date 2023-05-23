MORTA MARIA GIOVANNA MAGLIE, ADDIO ALL’OPINIONISTA TELEVISIVA. AVEVA 70 ANNI

È morta all'eta' di 70 anni Maria Giovanna Maglie, ex giornalista del Tg2 e notissima saggista e opinionista tv: ne dà notizia sui social l'amica e collega Francesca Chaoqui. Era stata portata all'osp...

È morta all'eta' di 70 anni Maria Giovanna Maglie, ex giornalista del Tg2 e notissima saggista e opinionista tv: ne dà notizia sui social l'amica e collega Francesca Chaoqui. Era stata portata all'ospedale Forlanini di Roma la scorsa notte per una complicazione venosa ed è spirata questa mattina. "Ero accanto a lei, ha lottato fino alla fine come sempre. Adesso è in pace", ha scritto la collega.

La giornalista veneziana, autrice di una biografia di Oriana Fallaci e di diversi saggi di politica internazionale, aveva avuto un malore a settembre durante la maratona elettorale a Quarta Repubblica, talk show condotto da Nicola Porro.

Operata al cuore per un aneurisma all'aorta, era stata poi ricoverata per due mese a causa delle complicazioni che le avevano causato una forte anemia.

La sua carriera giornalistica era iniziata nel 1979 all'Unita', da cui si era dimessa per divergenze ideologiche.

Nel 1989 l'assunzione in Rai e l'anno successivo, allo scoppio della prima guerra del Golfo, era stata in Medio Oriente come inviata del Tg2. In seguito era diventata corrispondente da New York, imponendosi per il suo stile esuberante e polemico.

Nel 1993 si era dimessa dalla Rai per un caso di presunti rimborsi spese gonfiati che si concluse con l'archiviazione delle accuse. In seguito aveva collaborato con Il Giornale, Il Foglio, Radio Radicale e Radio24.