Un ragazzo di 25 anni, Francesco Mario Marco Nicoloso, residente a Belpasso, è morto questa mattina in un tragico incidente stradale avvenuto verso le 9, 15 sull'autostrada Siracusa - Catania.

La vittima che era alla guida di una Fiat Punto, ha perduto il controllo del veicolo e si è schiantato contro il guard rail.

MORTO 25ENNE DI BELPASSO IN UN INCIDENTE SULLA SIRACUSA - CATANIA

L'incidente si è verificato in prossimità dello svincolo autostradale di Belvedere in direzione Siracusa, è avvenuto intorno alle 9.15. . Secondo una prima ricostruzione degli agenti della Polizia stradale, il giovane, per cause da accertare, ha perso il controllo della sua auto, una Fiat Punto, sbandando più volte e finendo contro alcune barriere sul lato sinistro, nella corsia di sorpasso. Fortunatamente nessun mezzo sopraggiungeva in quel momento. L'allarme è stato lanciato da alcuni automobilisti che hanno cercato di prestare le prime cure alla vittima, ma Nicoloso è deceduto prima dell'arrivo dei soccorsi.

Tantissimi i messaggi di cordoglio lasciati da amici e conoscenti sulla pagina Facebook di Francesco. Domenico scrive: “Non ho parole per descrivere il dolore che provo…ci siamo conosciuti per caso e da poco…Ma sei riuscito a regalarmi tanto..ti ricorderò sempre con il sorriso stampato in viso. Non dimenticherò quello che hai fatto per me.. grazie sempre ciao amico mio”.

E ancora Licia: “Sono rimasta impietrita …. un destino crudele … condoglianze alla famiglia” e Paolo che, con tanta amarezza commenta: “RIP Francesco. Sono sempre i MIGLIORI i primi ad andare via. Non è giusto!”

Daniele: "Che dire ho messo solo alcuni dei momenti trascorsi insieme, porterò i ricordi della nostra infanzia per sempre, hai fatto parte di me negli anni migliori della mia vita, potrei dire tante cose, che la gente neanche sa del nostro tempo trascorso insieme, ma nn ha alcun senso...sinceramente ora nn ho molte parole, ma solo tanta tristezza....Rip amico mio"