MORTO A 112 ANNI L’UOMO PIÙ VECCHIO DEL MONDO

L’uomo più anziano del mondo è morto all’età di 112 anni. John Tinniswood era nato a Liverpool il 26 agosto 1912, e ad aprile era stato dichiarato l’uomo più anziano del mondo dopo la morte del venezuelano Juan Vicente Pérez, di 114 anni.. È morto lunedì nella sua casa di cura a Southport, nel Merseyside “circondato da musica e amore”, dicono dalla famiglia in una nota.

“John aveva molte belle qualità. Era intelligente, risoluto, coraggioso, calmo in ogni crisi, talentuoso in matematica e un grande conversatore”. All’inizio di quest’anno, aveva dichiarato al Guinness World Records di non sentirsi “diverso” nel compiere 112 anni.

“Non sento quell’età, non mi emoziono per questo. È probabilmente per questo che l’ho raggiunta. La prendo con calma come qualsiasi altra cosa, perché ho vissuto così a lungo non ne ho la minima idea. Non mi vengono in mente segreti particolari. Da ragazzo ero piuttosto attivo, camminavo molto. Se questo c’entri qualcosa, non lo so”.

Oltre a mangiare una porzione di fish and chips ogni venerdì, il signor Tinniswood diceva di non seguire alcuna dieta particolare. “Io mangio quello che mi danno e così fanno tutti gli altri”.

Tinniswood è nato nell’anno in cui affondò il Titanic, è sopravvissuto a entrambe le guerre mondiali ed è il veterano maschio più anziano sopravvissuto alla seconda guerra mondiale.

Tifoso da sempre del Liverpool, era nato appena 20 anni dopo la fondazione del club nel 1892 e aveva vissuto tutte le otto vittorie della FA Cup e 17 delle 19 vittorie del campionato inglese.

L’uomo più anziano di sempre è stato il giapponese Jiroemon Kimura, che ha vissuto fino all’età di 116 anni e 54 giorni, morto nel 2013. La donna più anziana del mondo, nonché la persona più anziana vivente, è la giapponese Tomiko Itooka, che ha 116 anni.

fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo dire.it