MORTO A 83 ANNI L’EX SENATORE PATERNESE VINCENZO LA RUSSA

Vincenzo La Russa nato a Paternò il 10 luglio 1938 è morto all'età di 83 anni.

Figlio di Antonino La Russa, che fu senatore del Movimento Sociale Italiano, è fratello maggiore di Ignazio La Russa, Emilia La Russa e Romano La Russa.

Appena compiuti i 19 anni, dopo aver conseguito la maturità classica, si è trasferito con la famiglia a Milano. Presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore ha studiato giurisprudenza ottenendo la laurea con una tesi di diritto costituzionale. È avvocato civilista e amministrativista e iscritto all'albo dei giornalisti (in qualità di pubblicista) e a quello dei revisori contabili.

Carriera politica

È stato consigliere comunale e provinciale di Milano. Nel 1983 è eletto senatore nella VIII Legislatura, eletto con la Democrazia Cristiana nel collegio di Rho (Milano) e deputato nella IX Legislatura eletto nel collegio di Milano-Pavia sempre per la DC dal 1983 al 1987.

A seguito dello scioglimento della Democrazia Cristiana nel 1994 aderisce al Centro Cristiano Democratico con cui viene rieletto quell'anno in Senato nel collegio di Caltagirone-Paternò, e ricopre il ruolo di vice capogruppo CCD al Senato. Sempre nel 1994, il Senato lo designa membro dell'assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa di Strasburgo (di cui diventa vicepresidente) e dell'assemblea parlamentare dell'UEO (Unione Europea Occidentale) di Parigi. Resta a Palazzo Madama fino al 1996.