MORTO A TAORMINA, DOMENICO IL BIMBO DI 4 ANNI INFETTATO DA UN BATTERIO A CATANIA

E' morto nell'ospedale pediatrico di Taormina Domenico Bandieramonte, 4 anni compiuti appena due giorni fa, che secondo i genitori sarebbe vittima di un caso di malasanità.

A sollevare il caso è stata la mamma del bimbo, Ambra Cucina: il piccolo ricoverato inizialmente al San Marco di Catania per un disturbo intestinale, in seguito all'applicazione di un sondino - sempre secondo i familiari - avrebbe contratto in ospedale un batterio, l'enterococco, che ha colpito tutti gli organi, dal cuore ai reni.

Voglio giustizia per mio figlio, e voglio che emerga la verità" ha ribadito la donna che ha denunciato il caso attraverso i social. Dall'ospedale San Marco non hanno voluto rilasciare alcune dichiarazione sulla vicenda.

Ambra Cucina, nata e vissuta a Lampedusa fino a quando non si è sposata trasferendosi a Catania, ha altri due figli piccoli.

"Mio figlio stava bene - ha ripetuto oggi la donna - non posso credere che ora non c'è più. Lo avevo portato al pronto soccorso che vomitava e aveva mal di pancia, una semplicissima intossicazione. Me lo hanno ucciso, lo hanno devastato.

Dal primo momento in cui gli hanno infilato in gola un sondino, non si è capito più nulla e non l'ho più potuto vedere. Mi hanno anche trattato male, come se fossi come una stupida. Non ho potuto neanche stare accanto a Domenico durante i suoi ultimi momenti di vita".

COMMISSIONE D'INCHIESTA AL SAN MARCO SU RICHIESTA DELLA REGIONE

Il direttore sanitario dell’ospedale San Marco Antonio Lazzara ha disposto, su disposizione dell’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza una commissione di indagine interna composta dai direttori delle Unità di Malattie infettive, Chirurgia pediatrica e dalla Direzione medica di presidio ospedaliero sulla morte del piccolo Domenico.