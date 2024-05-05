MORTO BERNARD HILL, ATTORE DI ‘TITANIC’ E DEL ‘SIGNORE DEGLI ANELLI’. AVEVA A 79 ANNI

L'attore britannico Bernard Hill, che ha recitato tra gli altri in "Titanic" e ne "Il Signore degli Anelli" è morto domenica 5 maggio all'età di 79 anni. Ad annunciarlo all'emittente inglese BBC è sta...

L'attore britannico Bernard Hill, che ha recitato tra gli altri in "Titanic" e ne "Il Signore degli Anelli" è morto domenica 5 maggio all'età di 79 anni. Ad annunciarlo all'emittente inglese BBC è stato il suo agente, Lou Coulson. L'artista era nato a Manchester nel 1944 e aveva esordito al cinema nel 1982 (in "Gandhi" di Richard Attenborough).

Hill rimarrà celebre per aver interpretato il comandante della nave affondata nel 1912, al fianco di Leonardo DiCaprio e Kate Winslet, nella pellicola diretta da James Cameron.

Nella trilogia fantasy firmata Peter Jackson ha indossato invece le vesti del re Théoden. Ha recitato anche, tra gli altri, ne "Le montagne della luna" di Bob Rafelson, in "Spiriti delle tenebre" di Stephen Hopkins, "Fino a prova contraria" di Clint Eastwood, "Sogno di una notte di mezza estate" di Michael Hoffman, "Il Re Scorpione" di Chuck Russell e "Wimbledon" di Richard Loncraine.

L'ultima apparizione davanti alle telecamere risale a otto anni fa, quando ha partecipato a "Golden Years - La banda dei pensionati" di John Miller.