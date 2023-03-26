MORTO L'ATTORE IVANO MARESCOTTI A 77 ANNI. ADDIO AL DOTTOR RANDAZZO DI JOHNNY STECCHINO DI BENIGNI

Lutto nel mondo del cinema italiano. Al termine di lunga malattia l’attore Ivano Marescotti è morto oggi pomeriggio nella sua casa di Villanova di Bagnacavallo, suo paese d’origine, in provincia di Ra...

Lutto nel mondo del cinema italiano. Al termine di lunga malattia l’attore Ivano Marescotti è morto oggi pomeriggio nella sua casa di Villanova di Bagnacavallo, suo paese d’origine, in provincia di Ravenna.

Aveva compiuto 77 anni lo scorso febbraio.

Con una carriera da impiegato davanti, aveva deciso di fare l’attore all’età di 30 anni.

In teatro ha lavorato, fra gli altri, con Leo De Bernardinis, Mario Martone, Carlo Cecchi, Giampiero Solari, Giorgio Albertazzi.

Il debutto al cinema risale al 1989, in una piccola parte nel film “La cintura”. Poi incontra Silvio Soldini e partecipa al film “L’aria serena dell’ovest”. Per poi partecipare a circa 130 produzioni.

Era stato il dottor Randazzo in “Johnny Stecchino”, il padre leghista della giovane che aveva una relazione con Checco Zalone nel film film “Cado dalle nubi” e anche papà di Alex in “Jack Frusciante uscito dal gruppo”. Ha lavorato anche su set internazionali, avendo ruoli in film come “Il talento di Mr Ripley” di Anthony Minghella, “Hannibal” di Ridley Scott e “King Arthur” di Antoine Fuqua.