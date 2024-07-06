MORTO PINO D'ANGIÒ, CANTAUTORE SIMBOLO DEGLI ANNI '80

E' morto a 71 anni il cantautore Pino D'Angiò, che negli anni '80 conobbe uno straordinario successo con 'Ma quale idea', considerato uno dei primi brani rap in lingua italiana.Nato a Pompei, D'Angiò...

Nato a Pompei, D'Angiò - all'anagrafe Giuseppe Chierchia - è stato apprezzato anche all'estero, ha lavorato come attore, doppiatore e produttore musicale.

La sua attività artistica è stata fortemente ostacolata da malattie che, specie negli ultimi anni, ne avevano minato fortemente la salute. Malgrado ciò ha partecipato all'ultimo Sanremo nella serata dei duetti con i Bnkr44, la cui versione remixata di 'Ma quale idea' è stata un successo radiofonico.