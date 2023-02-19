MOSCA SCHIERA UNDICI NAVI DA GUERRA NEL MAR NERO

La Marina russa ha aumentato da sette a undici il numero di navi da guerra schierate nel Mar Nero, tre delle quali trasportano missili da crociera Kalibr, la cui salva totale è di circa 24 missili.Lo...

La Marina russa ha aumentato da sette a undici il numero di navi da guerra schierate nel Mar Nero, tre delle quali trasportano missili da crociera Kalibr, la cui salva totale è di circa 24 missili.

Lo ha riferito l'ufficio stampa delle forze navali ucraine, citato da Unian.

Un'altra nave da combattimento della Federazione si trova nel Mar d'Azov, e dieci sono nel Mediterraneo, cinque delle quali sono portaerei Calibre, la cui salva totale è di 72 missili.

(ANSA).