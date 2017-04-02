MOSTRA "PATERNO' IN UNA CARTOLINA" 4° EDIZIONE
Inaugurata ieri sera presso il Palazzo di Città (Ex Palazzo Alessi) la mostra mostra fotografica e di disegno “Paternò in una cartolina” IV edizione,
Sono stati messi in mostra i 100 finalisti delle due categorie (foto e disegni) su circa 500 elaborati pervenuti.
La mostra resterà aperta dall’ 1 Aprile al 15 Aprile 2017, dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.00, domenica dalle 9.00 alle 12.30.
Lapremiazionie del concorso “Paternò in una cartolina” si terrà il 22 Aprile 2016 alle ore 10.00 presso Ex Tribunale in piazza della Regione