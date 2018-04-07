MOSTRA “PATERNO’ IN UNA CARTOLINA” 5° EDIZIONE

La mostra fotografica e di disegno "Paternò in una Cartolina" 5 Edizione , sarà inaugurata oggi, giorno 07/04/2018, alle ore 18 pressoPalazzo Alessi (Ex Palazzo di Città), piazza Umberto ILa mostra r...

La mostra fotografica e di disegno "Paternò in una Cartolina" 5 Edizione , sarà inaugurata oggi, giorno 07/04/2018, alle ore 18 presso

Palazzo Alessi (Ex Palazzo di Città), piazza Umberto I

La mostra resterà aperta dall’ 7 Aprile al 15 Aprile 2018, dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.00, domenica dalle 9.00 alle 12.30.

Sarà possibile votare le foto e i disegni che più si preferiscono e gli elaborati più votati diventeranno cartoline ufficiali di Paternò.

La premiazione del concorso si terrà giorno 04/05/2018 presso l'aula magna della Scuola Media Statale Virgilio, sita in via degli Studi n.1