MOTO 3: TERRIBILE INCIDENTE NELLE QUALIFICHE, PILOTA IN GRAVI CONDIZIONI

AGGIORNAMENTOJason Dupasquier è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Careggi di Firenze dopo il terribile incidente di cui è stato protagonista nel corso delle qualifiche ufficiali del motomond...

AGGIORNAMENTO

Jason Dupasquier è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Careggi di Firenze dopo il terribile incidente di cui è stato protagonista nel corso delle qualifiche ufficiali del motomondiale di Moto3 nel circuito del Mugello.

Secondo il primo bollettino Dupasquier avrebbe riportato più traumi, dalla testa al busto. Proprio alla fine della sessione di qualifiche il pilota svizzero ha perso il controllo della sua moto dopo una curva (l'Arrabbiata 2), sbalzato in pista è stato travolto da altri due mezzi, guidati dal giapponese Ayumu Sasaki e dallo spagnolo Jeremy Alcoba, che lo hanno colpito alla testa e alle gambe.

Dupasquier è stato sottoposto a tac total body per verificare quale sia la zona più critica su cui intervenire, ma al momento si è deciso di non operare per non rischiare di peggiorare la situazione all'interno di un quadro generale ancora non stabile. Il paziente ha riportato un trauma cranico, definito "importante", oltre a uno toracico e addominale. Viene ovviamente tenuto in osservazione strettissima dai clinici del Trauma center di Careggi, e le prossime ore saranno decisive per capire come procedere.

Il tuo browser non supporta il tag video.

Jason Dupasquier, pilota svizzero del team Prustel GP classe 2001, è stato protagonista di una caduta al termine della Q2 della Moto3 all’uscita della Arrabbiata-2. La sua KTM, con Dupasquier sopra, è rimasta in traiettoria dopo l’high-side e poi si è consumata una carambola con Ayumu Sasaki che ha provato in tutti i modi ad evitare l’impatto senza riuscirci.

L’incidente ha coinvolto anche il pilota del team Gresini Jeremy Alcoba. Sia lo spagnolo che il giapponese del team Tech-3 non hanno riportato conseguenze. Alcoba nel tentativo di evitare Dupasquier ha dichiarato ai microfoni di Sky Sport MotoGP di aver colpito lo svizzero alle gambe.

L’elicottero è atterrato direttamente in pista per trasportarlo all’ospedale Careggi di Firenze.

Le condizioni di Dupasquier sarebbero molto gravi.