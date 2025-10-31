Moto coinvolta in incidente sulla tangenziale: sul posto i soccorsi, code chilometriche

Mattinata complicata sulla tangenziale in direzione Misterbianco, dove si registrano due distinti incidenti che stanno paralizzando la circolazione.Il primo episodio è avvenuto nei pressi del rifornim...

Mattinata complicata sulla tangenziale in direzione Misterbianco, dove si registrano due distinti incidenti che stanno paralizzando la circolazione.

Il primo episodio è avvenuto nei pressi del rifornimento, poco prima dello svincolo “San Giorgio – Centro Sicilia”. Per cause ancora da accertare si è verificato un sinistro che ha coinvolto un auto ed una moto è finita a terra: il centauro sarebbe caduto rovinosamente riportando serie ferite. Sul posto sono presenti due ambulanze e le forze dell’ordine per i rilievi e la gestione del traffico.

Circa due chilometri più indietro nei pressi dello svincolo di Misterbianco, si è verificato un secondo incidente: un tamponamento che ha coinvolto più autovetture. Anche in questo caso si registrano feriti e sul posto è intervenuta un’ambulanza.

La situazione viaria è molto critica, con traffico completamente in tilt e lunghe code che interessano l’intera tratta.

Si raccomanda agli automobilisti massima prudenza e, ove possibile, l’utilizzo di percorsi alternativi.

Ancora disagi sulle principali arterie della zona. Dopo l’incidente avvenuto sulla SS121, un altro episodio si è registrato poco fa sulla tangenziale in direzione Siracusa, nei pressi dello svincolo “San Giorgio – Centro Sicilia”.

Un centauro è finito a terra: secondo le prime informazioni si tratterebbe di un incidente autonomo, poiché sul posto è presente soltanto la moto, senza altri veicoli nelle immediate vicinanze. La dinamica resta da chiarire.

Sul posto è presente un’ambulanza per prestare i primi soccorsi. Al momento non si hanno informazioni sulla gravità delle ferite riportate dal motociclista.

Traffico in forte rallentamento, con lunghe code sulla tangenziale che si stanno ripercuotendo anche sulla SS121, causando ulteriori disagi a pendolari e automobilisti.

Si raccomanda prudenza alla guida e, ove possibile, di valutare percorsi alternativi.