MOTO PRENDE A FUOCO SULLA SS121, LUNGHISSIME CODE

È stata sfiorata la tragedia sulla superstrada ss121 nel tardi pomeriggio di oggi 13 giugno 2022.Nel tratto di strada tra lo svincolo PianoTavola e a Zona Industriale in direzione Paternò, una moto, h...

È stata sfiorata la tragedia sulla superstrada ss121 nel tardi pomeriggio di oggi 13 giugno 2022.

Nel tratto di strada tra lo svincolo PianoTavola e a Zona Industriale in direzione Paternò, una moto, ha preso improvvisamente fuoco mentre era in corsa, per cause accidentali.

Il conducente, armato di calma e coraggio, è riuscito ad accostare e ad abbandonare le due ruote prima che il mezzo fosse completamente avvolto dalle fiamme.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che, muniti di un'autopompa, hanno spento l'incendio che avvolgeva il mezzo e hanno messo in sicurezza l'area.

Il centauro è rimasto fortunatamente illeso, per lui solo tanta paura.

Forte ripercussioni sul traffico, al momento si registrano lunghe code di circa 4 km in direzione Paternò, con la coda che inizia in Via Comunità Economica Europea, ripercussioni pure nelle vie secondarie al luogo del sinistro.

Sul posto per I rilievi e la gestione del traffico è intervenuta la Polizia Municipale.