MOTO SI SCHIANTA NELLA NOTTE CONTRO IL GUARDRAIL SULLA TANGENZIALE DI CATANIA : UN MORTO E UN FERITO

Un’altra vittima lungo le strade siciliane. Francesco Loria, 26 anni, è morto in un tragico incidente, l’ennesimo in questo fine settimana.

Lo schianto si è verificato sulla tangenziale di Catania nella notte tra venerdì e sabato nel territorio di Misterbianco. Un’altra persona, 34enne, è rimasta ferita gravemente ed è ricoverata al San Marco. I due viaggiavano a bordo di una moto che è andata a schiantarsi contro un guardrail.

La notizia è stata diffusa sui social da Pietro Crisafulli, presidente di Sicilia Risvegli e Vittime della Strada, nonché referente Associazione Unitaria familiari Vittime della Strada ODV, che conosceva la vittima. “Esprimo una profonda preoccupazione per quello che sta accadendo in questo periodo”, dice Crisafulli. In Sicilia in questi giorni si stanno registrando molte morti sull’asfalto. Non è ancora chiara la dinamica del sinistro.

Il ferito avrebbe avvertito le forze dell’ordine solo dopo che è arrivato all’ospedale di Librino con dei mezzi di fortuna che con lui c’era un’altra persona. Una volta arrivati sul posto hanno trovato Loria a terra ancora vivo. Purtroppo però le condizioni erano disperate e il giovane è morto poco dopo l’arrivo al pronto soccorso del Garibaldi Centro. Il corpo è stato restituito alla famiglia per le esequie. Sull’incidente ci sono indagini in corso.