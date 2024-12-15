MOTOCICLISTI DAL CUORE GRANDE: BABBO NATALE IN PEDIATRIA AL SAN MARCO

Un folto gruppo di motociclisti del club “Etna GS Biker” di Catania vestiti da divertenti e colorati Babbo Natale, ha sorpreso i piccoli pazienti ricoverati nell’Unità Operativa Complessa di Pediatria...

Un folto gruppo di motociclisti del club “Etna GS Biker” di Catania vestiti da divertenti e colorati Babbo Natale, ha sorpreso i piccoli pazienti ricoverati nell’Unità Operativa Complessa di Pediatria dell’ospedale San Marco e nell’area di osservazione del Pronto Soccorso pediatrico.

I babbi Natale, capeggiati dal presidente del club Salvatore Fallico, non sono passati inosservati neanche nei viali dell’ospedale, lasciando gli utenti presenti affascinati dallo spettacolare ingresso nel presidio, uno sciame di motociclette a rappresentare moderne slitte, una sfilata composta e molto coinvolgente nella sua straordinarietà.

Ad accoglierli nei reparti c’era il personale sanitario guidato dal direttore dell’UOC, Silvia Marino. I simpatici Babbo Natale con la loro goliardia hanno animato la mattinata dei piccoli degenti e delle loro famiglie, scherzando insieme a loro e lasciando ad ogni bimbo doni e giocattoli.

La ventata di contagiosa allegria e gioia della visita ha così consentito ai piccoli di trascorrere una giornata molto diversa tra sorrisi e spensieratezza, in un’atmosfera ricca di solidarietà, leggerezza e del più autentico spirito natalizio che per un po’ ha fatto loro dimenticare malesseri e insofferenze.