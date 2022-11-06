MOTOGP: BAGNAIA SU DUCATI È CAMPIONE DEL MONDO

Francesco 'Pecco' Bagnaia, su Ducati, è campione del mondo della MotoGp.La certezza del titolo è arrivata a Valencia nell'ultimo Gp, nel quale il pilota italiano si è piazzato al nono posto, mentre il...

La certezza del titolo è arrivata a Valencia nell'ultimo Gp, nel quale il pilota italiano si è piazzato al nono posto, mentre il francese Fabio Quartararo non è andato oltre il quarto Bagnaia riporta il mondiale in Italia 13 anni dopo l'ultimo trionfo di Valentino Rossi (2009); la Ducati non vinceva nella Classe regina dal 2007, quando s'impose con l'australiano Casey Stoner.

Francesco 'Pecco' Bagnaia ha trionfato in sella a una moto italiana, la Ducati, che ha sede nel quartiere di Borgo Panigale, a Bologna.

Era dal 1972 che non si verificava una doppietta italiana iridata nella Classe regina del motociclismo. L'ultimo a trionfare in sella a una moto italiana fu il grande Giacomo Agostini, con la MV Agusta: allora la Classe era la 500 cc.

Giro d'onore sulla pista di Valencia Il neoridato ha sventolato una bandiera con il tricolore italiano da una parte e un gigantesco numero 1 dall'altra.

"E' stata la gara più dura della mia vita - ga detto Bagnaia dopo la vittoria - volevo arrivare fra i primi cinque oggi, poi ho cominciato a soffrire tantissimo durante la gara. Sono felicissimo, è stata una bellissima giornata. Lo ripeto: sono molto felice". "Una pagina di storia? Al momento non ci penso. Ma so che con la Ducati abbiamo compiuto qualcosa di veramente grande, di cui andare orgogliosi". Cosi' Francesco Bagnaia, terzo italiano campione del mondo in sella a una moto italiana, e primo dopo Giacomo Agostini nel '72, commenta a Sky la sua impresa. "Ora non realizzo, ma con calma, nei prossimi giorni, pensero' anche alla pagina di storia…"