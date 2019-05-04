MOTOPESCA DI SIRACUSA AFFONDA A MALTA, UN MORTO E UN DISPERSO
A cura di Redazione
04 maggio 2019 12:26
Un motopesca a strascico di Siracusa è affondato in mare a mezzo miglio dall'isola di Malta.
A bordo dell'imbarcazione 'Zaira' c'erano quattro persone, tutti siciliani, lo riporta il Times of Malta.
La vittima, stando al quotidiano, ha 29 anni, mentre altre due persone, di 35 e 29 anni, sono riuscite a raggiungere la riva a nuoto e sono state portate in ospedale alla Valletta.
Sono attualmente in corso da parte delle autorità maltesi le ricerche per il quarto membro dell'equipaggio.