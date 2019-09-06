MOTTA S.ANASTASIA, UBRIACO PROVOCA INCIDENTE E AGGREDISCE CARABINIERI E PERSONALE DEL 118
I Carabinieri della Stazione di Motta Sant’Anastasia hanno arrestato un 37enne del posto, già gravato da precedenti di polizia che, a seguito di un incidente autonomo, era fuoriuscito dalla sede strad...
I Carabinieri della Stazione di Motta Sant’Anastasia hanno arrestato un 37enne del posto, già gravato da precedenti di polizia che, a seguito di un incidente autonomo, era fuoriuscito dalla sede stradale ribaltandosi con la propria Fiat Panda all’interno del recinto di un terreno di un’abitazione privata.
L’uomo, in evidente stato d’alterazione psicofisica conseguente all’assunzione di sostanze alcoliche, ha rifiutato le cure mediche aggredendo addirittura il personale del 118 ed i carabinieri che erano intervenuti per prestare soccorso ai feriti.
L’uomo è stato riportato alla calma dai militari che, dopo averlo accompagnato in caserma ed assolto alle formalità di rito, lo hanno rimesso in libertà così come disposto dall’A.G.