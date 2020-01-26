MOTTA SANT'ANASTASIA: A FUOCO PANIFICIO

Attimi di apprensione, poco fa a Motta Sant’Anastasia, per un principio di incendio verificatosi in un panificio sito in Corso Sicilia.L’allarme, è stato dato da alcuni vicini intorno alle 19,30. In t...

Attimi di apprensione, poco fa a Motta Sant’Anastasia, per un principio di incendio verificatosi in un panificio sito in Corso Sicilia.

L’allarme, è stato dato da alcuni vicini intorno alle 19,30. In tanti hanno visto del fumo uscire dall’esercizio commerciale che a quell’ora era chiuso e senza personale all’interno.

Immediata la chiamata al 112 e l’intervento sul posto di due squadre di vigili del fuoco provenienti dal distaccamento di Paternò e da Catania.

I pompieri, per entrare, hanno dovuto rompere una vetrata.

Una volta all’interno, hanno constatato che l’incendio non era molto esteso e interessava soprattutto la canna fumaria.

Immediatamente hanno spento le fiamme, e areato i locali per liberarli dal fumo.

In tanti, specie gli abitanti degli appartamenti posti nei piani sopra il panificio sono scesi in strada, ma per fortuna non ci sono state gravi conseguenze.

Sul posto anche i carabinieri di Motta Sant'Anastasia.