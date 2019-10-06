MOTTA SANT'ANASTASIA: AUTO IN FIAMME, PRONTO INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO

Stavano semplicemente viaggiando questa sera intorno alle ore 19.30 sulla loro Fiat Punto a Motta Sant'Anastasia e percorreva la centralissima vianella centralissima Via Carmine Caruso quando, all’imp...

Stavano semplicemente viaggiando questa sera intorno alle ore 19.30 sulla loro Fiat Punto a Motta Sant'Anastasia e percorreva la centralissima vianella centralissima Via Carmine Caruso quando, all’improvviso, il mezzo ha preso fuoco: paura per il guidatore ed i passeggeri che hanno visto divampare le fiamme prima dal vano motore e quindi anche all’interno dell’abitacolo a partire dalla zona dei sedili anteriori.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Catania, che hanno avuto la meglio sulle fiamme.

Un'alta colonna di fumo si è alzata in cielo, a causa delle fiamme che avevano completamente avvolto l'auto.

Fortunatamente non si registrano feriti o intossicati, visto che il conducente ed i passeggeri sono riusciti a mettersi in salvo prima che l'incendio divampasse dalla propria vettura.

Consistenti i danni al punto che l’auto è ormai pressoché inservibile.

Sul posto pure i Carabinieri di Motta Sant'Anastasia