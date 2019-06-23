95047

MOTTA SANT'ANASTASIA: AUTO SBATTE CONTRO MURETTO, FERITO LIEVE

Incidente autonomo questo pomeriggio a Motta Sant'Anastasia, in via Via Zuara incrocio con la via Stazione Motta.Un cittadino Americano, ha perso il controllo della propria vettura, una Lexus S200, an...

23 giugno 2019 18:56
Incidente autonomo questo pomeriggio a Motta Sant'Anastasia, in via Via Zuara incrocio con la via Stazione Motta.

Un cittadino Americano, ha perso il controllo della propria vettura, una Lexus S200, andando ad urtare contro il muretto laterale alla carreggiata.

Ancora da chiarire l'esatta dinamica del sinistro, per fortuna nessuna grave conseguenza per gli occupanti dell'autovettura.

Sul posto la securiy di Sigonella, la ditta Sos Strade di Vittorio Grimaldi per il ripristino stradale e la ditta Giuseppe Egitto per il recupero della vettura.

