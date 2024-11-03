MOTTA SANT'ANASTASIA, CITTADINI CHIEDONO «ORDINE E SICUREZZA» DOPO VARI INCENDI DOLOSI E COMPORTAMENTI INTIMIDATORI

Incendi dolosi di automobili, comportamenti intimidatori; intimidazioni per l'espressione di opinioni, uso improprio dell'amministrazione pubblica, risse e disordini pubblici e appalti non trasparenti...

Queste le segnalazioni fatte da diversi abitanti di Motta Sant'Anastasia, in provincia di Catania, all'associazione "ll vento del cambiamento', che in poche ore ha raccolto 552 firme con la quale si chiede al Prefetto la convocazione "con estrema urgenza" del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica.

L'iniziativa è stata resa nota a nome dell'associazione da Salvatore Sambataro, Fabrizio Lanzafame e Irma Bonanno.

"Tutti noi cittadini - dicono i promotori - viviamo una situazione allarmante caratterizzata da episodi che minano gravemente la sicurezza pubblica e la fiducia nelle istituzioni.

Da anni ormai la situazione sta divenendo ogni giorno più grave e pertanto un intervento tempestivo non è più rinviabile. Tanti cittadini ogni giorno, ed in svariate sedi, sollevano il dibattito sulla mancanza di sicurezza e di legalità sul nostro territorio.

Molti di loro, con il patrocinio dell'avvocato Maria Patrizia Tropea, hanno già depositato denunce o querele per gravi reati di cui sono stati vittime. Mentre un'altra associazione, attiva da anni sul territorio, ha segnalato ulteriori episodi penalmente rilevanti alle autorità giudiziarie".