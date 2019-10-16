MOTTA SANT’ANASTASIA: CONDANNATO AD OLTRE 3 ANNI PER DROGA
I Carabinieri della Stazione di Motta Sant’Anastasia hanno arrestato il 45enne Filippo BUZZA, in esecuzione di un ordine per la carcerazione emesso dal Tribunale di Catania.L’uomo, già condannato dai...
A cura di Redazione
16 ottobre 2019 17:56
I Carabinieri della Stazione di Motta Sant’Anastasia hanno arrestato il 45enne Filippo BUZZA, in esecuzione di un ordine
MOTTA SANT’ANASTASIA: CONDANNATO AD OLTRE 3 ANNI PER DROGA
L’uomo, già condannato dai giudici per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, reato commesso a Motta sant’Anastasia il 30 luglio 2018, dovrà scontare la pena comminatagli equivalente ad anni 3 e mesi 2 di reclusione.
Il reo è stato raggiunto dal provvedimento nella carcere di Siracusa dov’è recluso per altra causa.