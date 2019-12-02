MOTTA SANT’ANASTASIA, CREA SCOMPIGLIO TRA I CLIENTI DI UN BAR E AGGREDISCE I CARABINIERI INTERVENUTI PER CALMARLA
I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Paternò hanno denunciato un donna di 46 anni di Gravina di Catania, poiché ritenuta responsabile di resistenza a pubblico ufficiale, danneggiame...
I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Paternò hanno denunciato un donna di 46 anni di Gravina di Catania, poiché ritenuta responsabile di resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento e rifiuto di indicare la propria identità personale.
A chiedere aiuto al 112 i gestori di un chiosco-bar di via Carmine Caruso a Motta Sant’Anastasia, dove la donna, probabilmente per aver alzato il gomito, ha iniziato ad infastidire alcuni dei clienti cercando addirittura di aggredirli.
Il tempestivo intervento dell’equipaggio della “gazzella” ha preservato i consumatori del chiosco ma spostato le attenzioni della donna sui carabinieri, sui quali si è avventata prendendo a calci anche l’autovettura di servizio.
Solo una lunga opera di convincimento e le successive contestazioni di legge hanno riportato la donna a più miti consigli.