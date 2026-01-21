Motta Sant’Anastasia, due anziani bloccati nel sottopassaggio: il consigliere Nicosia e un poliziotto fuori servizio salvano la coppia

Momenti di grande apprensione nella serata di ieri, intorno alle ore 21:00, sotto il sottopasso di via Rosolino Pilo, dove un’autovettura è rimasta in panne a causa dell’acqua accumulata, con all’inte...

Momenti di grande apprensione nella serata di ieri, intorno alle ore 21:00, sotto il sottopasso di via Rosolino Pilo, dove un’autovettura è rimasta in panne a causa dell’acqua accumulata, con all’interno due persone anziane rimaste bloccate.

A segnalare la situazione di grave pericolo è stato un poliziotto della Stradale, libero dal servizio, che, resosi conto della criticità, ha contattato i numeri di emergenza. Vista la complessità dell’episodio e il numero elevato di interventi in corso per il maltempo, è stato chiesto supporto anche sul posto.

Tra i primi ad arrivare c’era il consigliere comunale di Motta Sant’Anastasia, Domenico Nicosia, che si è precipitato immediatamente nell’area del sottopasso. Nicosia ha contattato nuovamente il numero unico di emergenza 112, fornendo una descrizione dettagliata della situazione e sollecitando l’intervento dei soccorsi.

A causa delle numerose emergenze simultanee su tutto il territorio di Catania e provincia, i tempi di intervento si sono inevitabilmente allungati.

Durante l’attesa, il consigliere comunale, insieme al poliziotto fuori servizio, ha cercato di mantenere la calma dei due anziani rimasti bloccati all’interno dell’auto, rassicurandoli costantemente nonostante la pioggia battente e il forte vento.

I due si trovavano a circa 50 metri di distanza dal veicolo e, per farsi sentire, tutti erano costretti a urlare a più riprese. In quei momenti concitati, Nicosia ha continuato a tranquillizzarli, assicurando che i soccorsi erano stati allertati e stavano raggiungendo il luogo.

La situazione è diventata ancora più critica quando l’uomo anziano, con grande difficoltà, è riuscito a uscire dal finestrino posteriore dell’auto. Senza esitazione, il consigliere Domenico Nicosia si è immerso nell’acqua per aiutarlo, mentre il poliziotto illuminava la zona con i fari del veicolo, riuscendo a condurlo in sicurezza all’interno di un’auto, dove è stato possibile ripararlo e riscaldarlo.

Poco dopo sono arrivati i Vigili del Fuoco del distaccamento di Linguaglossa, che hanno preso in carico la situazione e completato il salvataggio della donna rimasta nell’auto in totale sicurezza.

L’uomo è stato successivamente affidato alle cure del personale sanitario del 118, già allertato, per tutti gli accertamenti necessari.

Un episodio che mette in evidenza la complessità delle emergenze legate al maltempo, ma anche il senso di responsabilità e la prontezza dimostrati sul territorio, insieme al lavoro fondamentale dei Vigili del Fuoco, ai quali va il ringraziamento per la professionalità e il servizio quotidiano alla collettività.