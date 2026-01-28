Motta Sant’Anastasia, esce dal bar e viene travolto da un’auto: muore un 58enne di Biancavilla

Mattinata tragica quella di oggi, 28 gennaio 2026, nel comprensorio etneo. Un grave incidente mortale si è verificato nel centro abitato di Motta Sant’Anastasia, lungo la Strada Provinciale 13, non lo...

Mattinata tragica quella di oggi, 28 gennaio 2026, nel comprensorio etneo. Un grave incidente mortale si è verificato nel centro abitato di Motta Sant’Anastasia, lungo la Strada Provinciale 13, non lontano dalla rotatoria di ingresso alla città, in zona piazza mercato e nei pressi del cimitero comunale.

La vittima è Gaetano Ricciardi, 58 anni, lavoratore originario di Biancavilla. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo era appena uscito dal bar annesso a una stazione di rifornimento quando, per cause ancora in fase di accertamento, è stato investito da un’auto mentre attraversava la carreggiata.

Il veicolo coinvolto è una Citroën C4, condotta da un uomo di 40 anni residente a Motta Sant’Anastasia, che procedeva in direzione Misterbianco. L’impatto è stato violentissimo e non ha lasciato scampo al 58enne: i traumi riportati si sono rivelati immediatamente fatali.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un’ambulanza, ma ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile. Il medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo, avvenuto sul colpo.

Per i rilievi e la ricostruzione della dinamica sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Motta Sant’Anastasia, con il supporto della Polizia Locale per la gestione della viabilità, che ha subito rallentamenti nel tratto interessato.

La posizione del conducente dell’auto è ora al vaglio degli investigatori, che dovranno accertare eventuali responsabilità. Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli ufficiali.

La notizia ha suscitato profondo cordoglio nelle comunità di Biancavilla e Motta Sant’Anastasia, scosse dall’ennesima tragedia sulle strade.