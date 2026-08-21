Motta Sant’Anastasia, incendio coinvolge due appartamenti: feriti il proprietario e un Vigile del Fuoco

Le fiamme hanno interessato due appartamenti. Feriti il proprietario e un Vigile del Fuoco; all’interno erano presenti sette bombole di GPL.

Un incendio è divampato ieri sera, intorno alle ore 21, a Motta Sant’Anastasia, in via del Plebiscito, coinvolgendo un’abitazione e successivamente anche un appartamento limitrofo in via dei Mille.

Le fiamme hanno interessato in maniera estesa i due immobili, rendendo necessario un lungo intervento dei Vigili del Fuoco e diverse ore di lavoro per le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza.

Nel corso dell’incendio sono rimaste ferite due persone. Il proprietario di una delle abitazioni ha riportato ustioni a un braccio e a una mano, mentre durante le operazioni di soccorso è rimasto ferito anche un Vigile del Fuoco.

Particolarmente delicata la situazione per la presenza, all’interno delle abitazioni, di sette bombole di GPL. Due di queste sono state estratte dai Vigili del Fuoco mentre erano ancora completamente avvolte dalle fiamme.

Sul posto ha operato la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Paternò, con il supporto dell’autoscala, dell’autobotte e del carro aria.

Al termine delle operazioni e delle verifiche di sicurezza, entrambe le abitazioni sono state dichiarate non fruibili dai Vigili del Fuoco e inagibili dal tecnico comunale.

Restano da accertare le cause che hanno provocato l’incendio.