Paternò, acqua lanciata dall’alto contro un’auto in viale dei Platani: parabrezza distrutto, tanta paura per una famiglia

PATERNO’ – Un episodio grave si è verificato ieri sera, 19 agosto, intorno alle ore 22, in viale dei Platani a Paternò, dove un’auto in transito con a bordo una famiglia è stata investita violentemente da acqua lanciata dall’alto, provocando il pesante danneggiamento del parabrezza.



Al momento non è chiaro in che modo sia stata lanciata l’acqua: secondo quanto riferito alla nostra redazione, potrebbe essersi trattato di un pallone pieno d’acqua oppure di acqua gettata direttamente dall’alto con un contenitore. La dinamica precisa resta quindi da accertare.



La fotografia inviata alla nostra redazione mostra chiaramente le conseguenze dell’impatto: il parabrezza presenta una vasta zona completamente lesionata e numerose crepe.



A bordo dell’auto viaggiava una famiglia. Il marito era alla guida, la moglie si trovava sul lato passeggero e sul sedile posteriore era presente anche un bambino, che secondo quanto raccontato sarebbe rimasto fortemente scosso dall’accaduto.



Fortunatamente non vengono segnalate gravi conseguenze fisiche. Il gesto, tuttavia, avrebbe potuto provocare conseguenze ben più serie: il parabrezza si è danneggiato improvvisamente mentre la vettura era in movimento, con il rischio di provocare un incidente.



L’episodio riaccende anche il tema dell’inciviltà e dei comportamenti irresponsabili che, quando avvengono in prossimità di strade trafficate, possono trasformarsi in un serio pericolo per chi non ha alcuna responsabilità. Lanciare acqua o altri materiali dall’alto verso veicoli in transito non può essere considerato una semplice bravata.



La famiglia riferisce inoltre di avere contattato i Carabinieri subito dopo l’accaduto, sostenendo che non sarebbe stato possibile ottenere un intervento immediato sul posto per indisponibilità di una pattuglia.

Su questa circostanza, al momento, non abbiamo un riscontro da parte dell’Arma e riportiamo pertanto quanto riferito dai diretti interessati.



Resta adesso da chiarire da dove sia stata lanciata l’acqua, con quale modalità e chi sia stato l’autore del gesto.



Un episodio che ha provocato paura e indignazione nella famiglia coinvolta e che, considerate le condizioni del parabrezza documentate dalla fotografia, avrebbe potuto avere conseguenze decisamente più gravi.