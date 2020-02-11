MOTTA SANT'ANASTASIA, INCENDIO DISTRUGGE DIVERSE AUTO E UN GARAGE, NEL GARAGE BOMBOLE DI GPL

Intervento dei vigili del fuoco, intorno alle 6 di questa mattina a Motta Sant'Anastasia, per domare un incendio divampato in un locale usato sia come cucina sia come garage.Nella palazzina soprastan...

Nella palazzina soprastante erano rimaste bloccate alcune persone a causa delle fiamme e vigili del distaccamento Nord e di Paternò hanno potuto contare anche sul supporto di un'autoscala - autobotte dalla centrale.

Un auto parcheggiata all'interno del cortile hanno preso a fuoco e sono completamente distrutte così come ciò che vi era all'interno del cucinino.

Diverse le bombole di gas presenti che fortunatamente non sono esplose e sono state messe in sicurezza dai vigili.

Non risultano al momento intossicati o feriti.

Sull'accaduto il sindacalista Carmelo Barbagallo dell'Usb ha commentato: "Ancora una volta, solo il caso scongiura la tragedia. Paternò è uno di quei distaccamenti che chiudono per carenza di organico, come il distaccamento Nord del resto. In questi casi, la tempestività, evita il peggio. Attraverso varie missive, Usb vigili del fuoco, sta sollecitando i sindaci per l'aumento di categoria di vari distaccamenti in Sicilia, soprattutto quelli che compiono più di 1100 interventi l'anno (come Paternò ed il distaccamento Nord). Distaccamenti che dovrebbero avere una autonomia di mezzi".