MOTTA SANT'ANASTASIA, INCENDIO MINACCIA ABITAZIONI - FOTO E VIDEO

Attimi di paura, questo pomeriggio per un incendio che si è verificato in pieno centro abitato a Motta Sant'Anastasia.

L'incendio, scoppiato per cause non ancore note è partito da un terreno comunale sito in Corso Sicilia, in poco tempo le fiamme si sono propagate con il rogo che ha assunto dimensioni considerevoli, coinvolgendo il tetto di un'abitazione di tre piani, casa avvolta dalle fiamme con tetto distrutto e diversi danni anche agli appartamenti inferiori, con i vigili del fuoco, che hanno fatto evacuare precauzionalmente circa 20 persone.

Il fuoco ha anche interessato una cabina di distribuzione del gas metano a media pressione,completamente coperta dalle sterpaglie E solo l'arrivo di Vigilfuoco ha evitato il peggio

Gravi danni pure per l ex struttura O‏asi Regina Pacis.

Per contrastare le fiamme i pompieri hanno attivato due elicotteri e quattro squadre a terra, provenienti dai distaccamenti di Catania Centrale, Sud e di Adrano.

Da segnalare purtroppo grossissime difficoltà che hanno avuto i vigili del fuoco per approvvigionarsi di acqua in quanto il Comune di Motta pur essendo fornito di diversi idranti, nessuno di essi riusciva a soddisfare il fabbisogno per un'emergenza antincendio costringendoli a recarsi nei comuni limitrofi allungando i tempi del Soccorso

VIDEO Isabella Vazzano