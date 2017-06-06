MOTTA SANT'ANASTASIA: MASSACRA DI BOTTE LA MOGLIE, FERMATO DAI CARABINIERI

I Carabinieri della Stazione di Motta Sant’Anastasia (CT) hanno arrestato nella flagranza un 39enne, del luogo, per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.Ieri sera, una pattuglia, a seguito...

I Carabinieri della Stazione di Motta Sant’Anastasia (CT) hanno arrestato nella flagranza un 39enne, del luogo, per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.

Ieri sera, una pattuglia, a seguito di una segnalazione al 112 per lite familiare da parte di un anonimo cittadino, è intervenuta nell’abitazione dell’uomo in un evidente stato di agitazione. I Carabinieri, nella circostanza, hanno accertato che il reo poco prima, per futili motivi, aveva aggredito e picchiato la moglie, una 36enne, colpendola a calci e pugni e che questa situazione perdurava da oltre un anno.

La vittima è stata trasportata e medicata all’ospedale Santissimo Salvatore di Paternò dove i sanitari l’hanno ricoverata a seguito delle ferite lacerocontuse all’arcata sopraccigliare sx e della frattura del pavimento orbitale sx, con una prognosi di 30 giorni.

L’arrestato è stato ristretto nel carcere di Piazza Lanza, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.