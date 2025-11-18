MOTTA SANT'ANASTASIA. Notato dai Carabinieri mentre tenta di cambiare strada: 18enne denunciato per droga

È stato denunciato il 18enne di Motta Sant’Anastasia che, sulla base degli indizi raccolti ancora da verificare in sede giurisdizionale, è stato ritenuto dai Carabinieri della locale Stazione responsa...

È stato denunciato il 18enne di Motta Sant’Anastasia che, sulla base degli indizi raccolti ancora da verificare in sede giurisdizionale, è stato ritenuto dai Carabinieri della locale Stazione responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

I militari infatti, intorno alle 20, erano impegnati in un servizio di controllo lungo le strade del centro cittadino mottese quando, giunti in via Del Risorgimento, hanno notato l’approssimarsi a bordo di uno scooter elettrico del giovane il quale però, appena notata la loro presenza, ha indugiato come se volesse cambiare direzione di marcia.

Fatale per lui è stata tale indecisione, perché tanto è bastato per insospettire i Carabinieri che hanno accostato la loro autovettura per procedere al suo controllo.

Il 18enne, che a dispetto della giovane età era già stato segnalato per violazioni alla legge in materia di sostanze stupefacenti, ha subito manifestato segnali di nervosismo che sono stati percepiti dai militari, i quali lo hanno informato che avrebbero proceduto ad una perquisizione.

Il ragazzo pertanto, nel tentativo di alleviare gli ormai inevitabili ulteriori problemi giudiziari, ha estratto dal marsupio e consegnato loro 3 dosi di cocaina, mentre dal loro successivo controllo i Carabinieri hanno trovato all’interno di quest’ultimo anche il materiale necessario al confezionamento delle singole dosi.