MOTTA SANT’ANASTASIA, PANIFICIO IN PESSIME CONDIZIONI IGIENICHE: SANZIONATO IL TITOLARE
I Carabinieri della stazione di Motta Sant’Anastasia assieme a personale dell’Asp di Catania, hanno effettuato una serie di controlli ad attività commerciali finalizzati alla verifica della sussistenza dei requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente nel settore alimentare.
Al riguardo, nell’ambito dell’attività ispettiva svolta, i Carabinieri hanno controllato un panificio, dove hanno accertato gravi carenze igienico sanitarie.
Hanno pertanto contestato al titolare, un 40enne catanese, le precarie condizioni igieniche dei locali che si presentavano con sporco diffuso, accumulato nel tempo sul pavimento e con le pareti sporche che necessitavano di essere tinteggiate.
Nei confronti del titolare del panificio è scattata una sanzione amministrativa di 3.000 euro ed è stata disposta inoltre la chiusura temporanea dell’attività commerciale.
Per le violazioni riscontrate è stata inoltrata la contestuale segnalazione all’Asp per i provvedimenti di competenza.