MOTTA SANT'ANASTASIA: PERDE IL CONTROLLO DELL’AUTO E SI SCHIANTA CONTRO UN ALBERO E DELLE AUTO PARCHEGGIATE

Gravissimo incidente questa mattina, 15 Gennaio 2022 intorno alle ore 6 a Motta Sant'Anastasia.

Il sinistro si è verificato nella centralissima via cittadina, precisamente in Viale della Regione

Un Alfa Giulietta condotta da un ragazzo, per cause in via d'accertamento da parte dell'autorità, ha perso il controllo della sua auto e si è schiantato contro un albero e contro almeno 3 auto che erano parcheggiate.

L'impatto è stato violentissimo e immediata la chiamata ai soccorsi.

Tempestivo l’intervento dei soccorsi, sul posto i Vigili del Fuoco che hanno soccorso il conducente del mezzo per poi affidarlo ai sanitari del 118 e posto in sicurezza i mezzi coinvolti, uno dei quali con un principio di incendio.

Il ragazzo è stato trasferito, in gravi condizioni al Policlinico di Catania. per le dovute cure del caso.

Sul posto pure i Carabinieri per i dovuti rilievi e stabilire l'esatta dinamica

La strada è rimasta chiusa, per le operazioni di soccorsi e per effettuare i dovuti rilievi, sia per i tanti detriti rimasti sulla strada.