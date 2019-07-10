MOTTA SANT'ANASTASIA: PERDE IL CONTROLLO DELL'AUTO E SI SCHIANTA, PAURA NELLA NOTTE PER IL CONDUCENTE
Attimi di paura per il conducente di una Nissan Murano che viaggiava questa notte lungo la Sp13.Per cause ancora in fase di accertamento, il conducente ha perso il controllo del proprio mezzo all'alte...
Attimi di paura per il conducente di una Nissan Murano che viaggiava questa notte lungo la Sp13.
Per cause ancora in fase di accertamento, il conducente ha perso il controllo del proprio mezzo all'altezza del cimitero cittadino, per poi andare a finire contro il guard rail.
Da quanto si apprende non risultano coinvolti altri mezzi e il conducente è fortunatamente uscito illeso dall'incidente.
E' accaduto intorno alle due di questa notte: sul posto è arrivata una pattuglia dei Carabinieri per effettuare tutti i rilievi del caso.