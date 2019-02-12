MOTTA SANT'ANASTASIA: PRENDONO A FUOCO DUE BOMBOLE DEL GAS IN UN APPARTAMENTO

Tanta paura per fortuna senza nessun ferito questa mattina a Motta Sant'Anastasia.Siamo in via XX settembre, dove intorno alle ore 10,00 per cause in via d'accertamento, hanno preso a fuoco causa due...

Tanta paura per fortuna senza nessun ferito questa mattina a Motta Sant'Anastasia.

Siamo in via XX settembre, dove intorno alle ore 10,00 per cause in via d'accertamento, hanno preso a fuoco causa due bombole di gas.

Tanta paura per gli abitanti, che hanno subito chiamato i vigili del fuoco che in pochi minuti hanno raggiunto l’abitazione e spento le fiamme, prima che la situazione diventasse pericolosa.

L’area è stata messa in sicurezza, con le bombole che sono state portate fuori dall'appartamento.

Sul posto a scopo precauzionale pure un ambulanza.